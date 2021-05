Andorra Telecom convoca el concurs d'idees per la nova seu

Actualitzada 26/05/2021 a les 10:44

Andorra Telecom ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres, la convocatòria del concurs d'idees d'àmbit nacional pel projecte de la nova seu. El termini de lliurament de propostes finalitza el 15 de setembre de 2021 a les 12:00h.El nou edifici de la companyia de telecomunicacions que es construirà a la coneguda popularment com a plaça de The Cloud, tindrà un cost de més de 16 milions d'euros. Tal com va informar el Diari, l'operadora, ja va dir que confiava que estigués finalitzat el 2024 i per aquest motiu ja ha reservat diverses partides pressupostàries com a mínim fins al 2023 per pagar la seva construcció. D'altra banda, per costejar la redacció del projecte guanyador del concurs públic d'idees per a la nova construcció, l'operadora hi ha destinat una partida de 600.000 euros.A més, a inicis d'aquest mes de maig, les negociacions entre el comú d'Andorra la Vella i Andorra Telecom per determinar com quedaria la plaça, ja es van tancar. Segons va poder saber el Diari, la capital s'assegura dos espais públics a la zona durant vint anys sense haver de permutar cap terreny. L'operadora de telefonia cedeix l'ús de la parcel·la que dóna a l'avinguda Meritxell, però en manté la propietat i els drets d'edificabilitat. Tanmateix, a la part posterior on es construirà la nova seu de la companyia, l'edifici s'enretira 12 metres de l'espai inicial, fet que facilitarà la zona necessària per fer-hi una plaça i per la seva part, el comú ha de fer una concessió. Andorra Telecom va informar que vol construir al subsòl de la parcel·la un equipament cultural i necessita més espai per fer realitat el projecte. Aquest espai de la zona lateral de la parcel·la, tal com va determinar el conveni, li cedirà el comú.