Actualitzada 26/05/2021 a les 06:19

Andorra Telecom va advertir ahir els usuaris de telefonia mòbil que poden rebre un SMS que és un intent de phishing per robar dades sensibles. Per aquest motiu, en una piulada a través de les xarxes socials, Andorra Telecom va remarcar que no s’ha de clicar a l’enllaç que proposen des del missatge fraudulent.