Salut registra 51 positius des de divendres

El nombre d'afectats per la Covid ha augmentat en 51 contagis nous detectats des de l'actualització de dades de divendres passat al migdia, segons ha informat el Govern. Els nous positius eleven el total de persones que han patit la infecció a 13.664 des de l'inici de la pandèmia i queden 174 casos actius, 18 menys que els notificats divendres passat.Salut ha informat que hi ha dues persones ingressades a planta a l'hospital i com ja va succeir divendres a la tarda no hi ha cap infectat pel virus a l'UCI. La xifra de recuperats puja a 13.363 amb les 69 altres que s'han registrats des de l'últim balanç i el nombre de defuncions per la Covid es manté en 127 des de fa setmanes.L'afectació del virus obliga a tenir 3 classes amb tots els alumnes confinats a casa i 9 amb part dels escolars aïllats i a més hi ha 21 aules en vigilància passiva.