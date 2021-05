Mor Pere Cavero, un dels historiadors més influents del Principat

Actualitzada 25/05/2021 a les 12:11

L’historiador Pere Cavero va morir ahir als 66 anys. Nascut a Escaldes-Engordany el 1954, va formar part de la junta i va ser secretari i cap de la secció d’història de la Societat Andorrana de Ciències (SAC) a més d’haver estat professor d’història i institucions andorranes en centres educatius com el col·legi Sant Ermengol i el centre de formació d’adults.La seva darrera participació en públic va ser una ponència a la 17a edició de les Trobades culturals pirinenques. De fet, en aquell moment estava preparant el proper volum de la revista Papers de recerca històrica, publicada per la Societat Andorrana de Ciències. Pel que fa a aquest projecte, va presentar-ne el volum 8, Andor­ra, país de pas i de refugi, al Consell General l’any 2016, en què tractava qüestions com per exemple l’enclavament estratègic del Principat com a lloc d’acollida d’aquells que, per un motiu o altre, fugien dels respectius països d’origen, o la suposada participació d’Andorra a la Primera Guerra Mundial. També comptava amb un homenatge a la figura i a l’obra de Lídia Armengol, en el 25è aniversari de la seva mort, a qui Cavero va dir haver conegut bé, ja que gràcies a ella va aconseguir la seva primera feina com a professor al cos d’andorranització, quan va retornar a Andorra el 1977.Cavero també va ser autor de diverses obres com Ordino. Gent, fets i cases (1991) o Principat d’Andorra i el català (2006).Cavero passava bona part del temps lliure a l’Arxiu Històric Nacional o en altres centres de documentació històrica, on recopilava dades sobre els temes que treballava de manera vocacional, generalment relacionats amb la història més recent del Principat.L’historiador va rebre ahir diverses mostres de condol a les xarxes socials. Algunes, com les de la consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela: “El professor de la història contemporània del nostre país.” També s’hi va referir Isidre Escorihuela, conservador dels fons fotogràfics de l’Arxiu Nacional: “Un pou de saviesa andorrana. Discret i gran investigador.” I l’exministre Jordi Cinca: “Una vida discretament entregada a la memòria d’Andor­ra.” D’altres, com Climent Miró, que havia coincidit amb ell al SAC, recorden amb enyorança el seu pas com a professor al col·legi Sant Ermengol. “Crec que va ser un molt bon professor. Si et queda alguna cosa al cap és que el professor ha estat bo”, va assegurar Miró. En aquell moment, professor d’institucions andorranes i socials a l’EGB, va marcar el pas de molts estudiants. “Al llarg de la vida t’adones de quins professors t’han influenciat. Ell ens va fer conèixer Andorra i els Pirineus”, va afegir Miró.