Les peticions de nacionalitat van caure un 33,3% el 2020

Actualitzada 25/05/2021 a les 10:48

Govern va rebre 755 peticions de passaports andorrans durant l'any passat que representen un 33,3% menys que les rebudes 1.132 al 2019, segons publica el departament d'Estadística aquest matí. Les demandes de nacionalitat baixen un 55,7% si la comparació es fa amb els últims deu anys.Les concessions de nacionalitat es van concretar en 470, un 62,7%, atorgades amb plenitud de drets i 285, un 37,7%, de "reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d'origen", detalla el recull de dades.Estadística indica que de les 470 persones que es van convertir en andorranes 329 van aconseguir la nacionalitat per origen i 141 per altres motius d'adquisició, que representen el 30 del total. I precisa que les dades segueixen la normativa europea en matèria d'estadístiques de migració i protecció internacional i reflecteixen que dels 141 passaports de l'any passat per altres motius d'adquisició es van donar 107, un 75,9% de les peticions per complir els 20 anys de període de residencia al Principat, 25 dels demandants, un 17,7%, van esdevenir andorrans per matrimoni i 9 casos corresponen a d'altres motius.Les dades d'Estadística mostren que un 53,3% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 46,7% a dones, i que el 66,4% del total són residents que han renunciat a la nacionalitat espanyola i en el cas de les dones suposa un 69.2%. Un 19,6% corresponen a persones d'altres nacionalitats. El recull especifica que de les 141 nacionalitats per matrimoni de l'any passat un 64% es va atorgar a homes i el 36% a dones.