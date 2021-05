La policia arresta dos homes per possessió de drogues

Actualitzada 25/05/2021 a les 06:15

La policia va detenir la setmana passada dos homes per possessió de drogues, segons el balanç del cos d’ordre. Dijous, de matinada, van arrestar un home no resident de 22 anys a Andorra la Vella per possessió de 0,5 grams de cocaïna, a més d’una petita porció d’haixix. Segons va informar la policia, se la va requerir pel soroll que realitzava un grup de joves a la via pública. Davant d’aquest fet, el cos va procedir al seu control, trobant al detingut la droga esmentada. Per altra banda, la policia també va detenir divendres un home resident de 20 anys per possessió d’un embolcall que contenia 0,5 grams de cocaïna al Pas. El mateix dijous la policia va actuar a la Massana contra dos homes residents presumptes autors de delictes contra la llibertat sexual. Quant a la resta de detencions, el cos d’ordre va arrestar 21 persones, 12 dels quals denunciades per presumptes delictes contra la seguretat en el trànsit.