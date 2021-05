L'eixamplament de la rotonda d'Anyós estarà fet en un any

Actualitzada 25/05/2021 a les 12:22

Víctor Filloy s'ha estrenat públicament com a ministre d'Ordenament Territorial amb una visita a la rotonda d'Anyós per explicar el projecte d'eixamplament que s'està fent fins a la rotonda Dos Valires per descongestionar el trànsit en una zona que ha definit com a "punt negre". Les obres estaran finalitzades en un any i tindran un pressupost d'1,5 milions d'euros i el ministre ha remarcat que era una millora molt demanada per la població de la Massana i Ordino "perquè hi havia moltes retencions al matí". Els treballs es fan seguint la prova pilot que s'ha fet "i que ha donat molt bon resultat" i permetran arribar a tenir tres carrils fixes en un futur per fer un carril reversible que estarà fet al maig vinent.Filloy ha visitat també els treballs d'eixamplament que comencen avui entre Arinsal i Erts perquè es pugui enllaçar per a vianants i respondre unes obres "molt demanades per la ciutadania de la parròquia". El ministre ha indicat que l'execució durarà sis mesos amb un import de 700.000 euros per cobrir un tram d'uns 200 metres i ha recordat que el projecte neix dels pressupostos participatius d'Ordenament i Territori del 2019.El ministre Filloy ha afirmat que portarà la cartera amb una política "de continuïtat" respecte a la feina de Jordi Torres i ha destacat com a reptes la construcció del centre de recerca de Grifols i el recinte multifuncional tot i que ha incidit que l'habitatge s'endurà bona part de la inversió del ministeri tot i tenir un pressupost inferior aquest exercici.