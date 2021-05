Fer pisos a l'hotel Casamanya per a Grifols costaria més de 5 milions

Actualitzada 25/05/2021 a les 12:11

L’antic hotel Casamanya podria servir de punt d’acollida i habitatge per als investigadors que arribin al Principat per treballar en el centre de recerca que Grifols instal·larà a la parròquia de les valls del nord. Així ho va explicar al Diari el cònsol major, Josep Àngel Mortés, que va manifestar que el fet “que l’hotel Casamanya pugui ser reformat per tal de tenir-hi habitatges i que s’hi puguin instal·lar els tècnics i investigadors de Grifols és una de les possibilitats que estem explorant”. En aquest sentit, Mortés va confirmar que ja hi havia hagut converses amb el Govern per aquest tema, tot i que les va qualificar en una fase “embrionària” i que “hi ha altres opcions sobre la taula que estem avaluant”.Sobre el cost de la reforma, el dirigent ordinenc va comentar que “hem de pensar que és un edifici que està catalogat i que, per tant, se n’ha de conservar la façana, i això en dificulta les obres, perquè només s’actuarà a l’interior”. Quant al cost, el cònsol va apuntar que no seria mai una xifra inferior als cinc milions d’euros. Finalment, i en relació amb qui s’hauria de fer càrrec del cost d’aquesta reforma, Mortés va indicar que “estem parlant encara per saber com s’acabarà fent. Pot ser que ho faci el comú o es faci una col·laboració amb Govern o amb capital privat”, però va deixar clar que “en cas que s’hi faci habitatge per a Grifols serà amb un acord de lloguer”.El cònsol va recordar que “l’hotel és propietat del quart i el comú en té una cessió d’ús”, i que, en conseqüència, la decisió final del que s’acabarà fent a la infraestructura serà “decisió del quart”.