Els trans podran canviar de nom i gènere al Registre civil

Actualitzada 25/05/2021 a les 11:06



L'APROVACIÓ, DESPRÉS DE L'ESTIU

El nou Codi de família té com a principal objectiu modernitzar i actualitzar la normativa actual per donar resposta a les diferents tipologies de família que existeixen avui en dia. El text, que van presentar els tres grups de la majoria el març de l’any passat, no podrà ser aprovat fins després de l’estiu. Els grups parlamentaris creuen que hi haurà força consens amb les modificacions però malgrat això, encara resta per fer tot el treball d’esmenes en comissió i els mesos d’estiu no són hàbils. Això situa l’entrada de la llei a la cambra per a la seva votació passat l’estiu.

El nou Codi de família permetrà a les persones transgènere canviar de nom i de gènere al Registre civil. Els consellers de DA i del PS estan treballant conjuntament per incorporar la modificació a la nova llei, actualment a tràmit parlamentari. A dia d’avui, no es permet fer un canvi de nom si pot comportar confusió pel que fa al gènere de la persona.Es tracta d’una demanda reiterada del col·lectiu, que en els darrers anys només ha vist un petit avançament que es va introduir amb la Llei del menor però que van considerar insuficient, ja que el que s’afegia era únicament un acompanyament psicològic a aquells infants que ho necessitessin. Amb les esmenes que estan treballant el grup de la majoria i de l’oposició, es permetrà modificar el gènere i el nom al Registre civil sense necessitat d’haver de passar per una operació de canvi de sexe. El que encara estan treballant els grups és a partir de quina edat es podrà dur a terme en el cas dels menors.Una possibilitat és que es marquin diferents edats per al canvi de nom i el canvi de gènere, però la voluntat en tots dos casos és assegurar que la persona té la suficient maduresa per prendre la decisió, segons els consellers que treballen la llei. També s’han d’acabar de tancar quins requisits més s’exigiran, com podria ser, per exemple, la signatura dels dos progenitors.Tant DA com el PS consideren necessari impulsar el canvi i els socialdemòcrates recorden que ja hi ha jurisprudència consolidada i que el Tribunal Europeu de Drets Humans és “clar i inequívoc” en aquesta qüestió, que fa indispensable adaptar la legislació andorrana.La nova llei, que vol modernitzar i actualitzar la normativa per donar resposta a les diferents tipologies de família existents, també incorporarà la possibilitat d’adoptar majors d’edat. Aquesta modificació es fa per facilitar que una persona que no és biològicament parlant la progenitora d’una altra la pugui adoptar i convertir-se legalment en el seu pare o mare quan l’interessat així ho desitgi. La situació es dona en casos de famílies reconstituïdes, en les quals una de les dues parts de la parella tenia un fill amb una altra persona i per qüestions diverses és la nova parella qui se n’ha fet càrrec però no ha pogut obtenir el permís per adoptar-lo. Més enllà d’aquesta esmena concreta, els socialdemòcrates demanen que s’aprofiti el treball en comissió per millorar el text i afegir legislació més àmplia relacionada amb les famílies reconstituïdes, entenent que són situacions que actualment es donen en moltes cases.En el que sembla que DA i el PS mantindran posicions diferents és en la nomenclatura sobre el casament d’homosexuals. La nova llei canvia la fins ara unió de parelles homosexuals per casament, evitant així utilitzar matrimoni per a les parelles d’un mateix sexe. Malgrat això, en el text es defineix el casament com una forma de matrimoni. La majoria defensa aquesta fórmula per equiparar els drets de les dues unions sense entrar en conflicte per la denominació, mentre que el PS és partidari de dir matrimoni a les dues casuístiques.L’aprovació de la llei també comportarà d’altres modificacions que ja van ser anunciades la legislatura passada, entre les quals destaca el fet que ja no serà necessari que una parella al·legui les causes per demanar el divorci, sinó que es podrà fer directament i de forma unilateral. La principal novetat en aquest sentit és que ja no s’haurà de seguir un primer procediment de separació per posteriorment divorciar-se, sinó que es podrà obtenir de forma directa si es considera oportú.1 Registre civilLa modificació del Codi de família permetrà a les persones transgènere poder-se canviar el nom i el gènere. Es tracta d’una demanda reiterada del col·lectiu, ja que ara el Registre civil no permet fer la modificació.2 PossibilitatLa nova llei també permetrà adoptar persones majors d’edat quan estigui degudament justificat. Es fa per facilitar i enfortir en vincle en cas de famílies reconstituïdes que no han pogut fer l’adopció abans.3 LegislacióEl PS demana aprofitar la modificació per introduir legislació relacionada amb les famílies reconstituïdes, entenent que avui en dia és una casuística habitual. La majoria veu amb bons ulls la proposa i es treballarà en comissió.4 Parelles homosexualsDA i el PS discrepen en la nomenclatura de les unions entre parelles del mateix sexe. Deixaran de dir-se unions civils per anomenar-se casaments, però el PS demana que s’utilitzi també matrimoni per als homosexuals.5 Sense separacióUna de les grans modificacions que aportarà la nova llei és que ja no caldrà separar-se per posteriorment divorciar-se, sinó que es podrà fer de forma directa. També s’elimina la necessitat de dir les causes del divorci.