L'ocupació hotelera va ser del 68% durant el cap de setmana

Actualitzada 25/05/2021 a les 13:15

Andorra va recuperant el pols del turisme a mesura que avança el procés de vacunació tant al Principat com als estats veïns. Així doncs, coincidint amb el pont de la segona Pasqua, que és festiu en diverses localitats de Catalunya, els turistes van tornar omplir l’eix comercial i els establiments hoteleres de les parròquies centrals durant els tres dies. “Hem tingut una bona ocupació, que ha estat superior al 70%”, va indicar el CEO de Daguisa Hotels, Jordi Daban. Una premissa, la de bona afluència pel que fa a les pernoctacions, que van confirmar des de NH Hotels.Segons el comunicat d'ocupacions de la setmana passada realitzat per l'Unió Hotelera d'Andorra, durant la setmana del 17 al 24 de maig, hi va haver 25 establiments oberts i algun de cap de setmana. En total, es va recollir una ocupació hotelera del 68,07% durant el cap de setmana i de l'ocupació setmanal es registra un 41,97%. El director de l'UHA, Jordi Pujol, afegeix que "Són xifres molt correctes per l'època que ens trobem, tot i que són dades amb menys de 30 establiments oberts. En parròquies centrals els pocs que no han obert avui dia molt probablement ho faran sobre la primera setmana de juny". En parròquies més altes, l'UHA espera que les obertures siguin sobre mitjans de juny, coincidint amb les dels parcs de muntanya de les estacions i les activitats previstes per aquelles dates.La pandèmia, però, sí que ha afectat pel que fa a com es fan les reserves i en la tipologia del client. En aquest sentit, Daban va explicar que “la immensa majoria de les reserves que hem tingut són de darrera hora i totes sense costos per la cancel·lació”. “Hem de pensar que amb tot el que ha passat en el darrer any el client és molt sensible a aquestes situacions i vol tenir flexibilitat per si passa qualsevol cosa”, va afegir. Un altre dels trets que hi va haver durant el pont va ser que les persones que havien vingut a passar el cap de setmana llarg al Principat van fer estada tots els dies. Així ho van confirmar diversos establiments hotelers consultats pel Diari.“Hem vist que quan s’han pogut moure i hi ha hagut uns dies de festa la gent ha vingut. Hi ha ganes de sortir”, va dir Daban.No només el sector hoteler va funcionar bé pel pont, i és que els apartaments turístics també van registrar bones dades d’ocupació. “Estem força satisfets. És el primer cap de setmana que hem tingut clients que han vingut més d’una nit”, va destacar el president de l’Associació d’Apartaments Turístics, Àlex Ruix. Per zones, va ressenyar que va ser al Tarter on hi va haver més afluència, amb xifres de prop del 90%, mentre que va lamentar les reticències que hi ha encara al Pas de la Casa.L’arribada de turistes, tot i comportar un increment de vendes, no va acabar representant un augment proporcional. Així ho van explicar els responsables d’una botiga d’electrònica i tecnologia de l’eix central, que van comentar que “és cert que hem vist i hem tingut més clients que en caps de setmana anteriors. Però l’augment de persones que s’ha vist pels carrers no s’ha acabat reflectint en la mateixa proporció de les vendes”.Fins i tot pitjor va ser la realitat que es va viure al Pas de la Casa en comparació amb les perspectives generades prèviament. El president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, va indicar que “ha estat un cap de setmana bastant fluix. Pensàvem que tindríem més feina però no hem treballat gaire, més aviat poc”. “Pensem que les restriccions encara fan que la gent s’ho pensi abans de venir i es queden a França, o si decideixin sortir marxen cap a la platja”, va afegir Ramon. Sobre com encaren l’estiu, va comentar que “el mes de juny preveiem que sigui més aviat fluix”, però va afegir que “al juliol sí que esperem que hi hagi una bona afluència, especialment tenint en compte que hi haurà la sortida del Tour de França des del Pas”.Una altra de les dades que va reflectir l’entrada de turistes al Principat pel pont de la segona Pasqua va ser l’entrada de vehicles pels dos punts fronterers. Així doncs, segons va confirmar el director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, fins a 30.000 cotxes i motos van creuar els passos fronteres. No obstant això, cal ressenyar que la situació va ser desigual si parlem del riu Runer o del Baladrà. En el cas de la frontera hispanoandorrana, els vehicles que la van creuar es van elevar fins als 21.000 al llarg dels tres dies festius, amb trànsit dens en diversos moments. Per contra, per França només en van entrar uns 9.000.