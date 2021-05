El NIU d'Andorra Telecom acull un projecte de mobilitat elèctrica

Actualitzada 25/05/2021 a les 11:56

L'emprenedor Carlos Álvarez ha triat la incubadora d'Andorra Telecom per donar impuls al projecte tecnològic, Lupa, una empresa emergent que dóna resposta a una mobilitat elèctrica sostenible i econòmica. Segons la companyia de telecomunicacions, la startup té definits tres models de vehicles: el compacte E26 i l'E66 i l'E137, una furgoneta i un SUV i treballa amb la previsió que a finals del 2023 el model E26 estigui ja disponible al mercat. Una de les propostes de valor que ofereix Lupa serà l'opció de poder comprar el vehicle amb o sense bateries, que a més es podran muntar en qualsevol altre model de la marca, de manera senzilla i en tallers adherits.Aquest matí, durant la presentació del projecte, els desenvolupadors de Lupa, han ressaltat que un dels seus objectius és abaratir al màxim el preu del vehicle elèctric "pagar menys de 20.000€" i apostar per dotar-los d'una autonomia suficient per a la majoria de desplaçaments diaris. L'start-up està treballant per comptar amb les seves pròpies plantes de producció a Espanya. Aquesta serà una de les startups del NIU d'Andorra Telecom, que ja compte amb quatre, que a més seran candidates a participar en la cimera de negoci internacional el Millonario Master Minds que es desenvoluparà els propers 17 i 18 de juliol a Barcelona.