Jorge de Orueta serà el nou cònsol espanyol

Actualitzada 25/05/2021 a les 13:00

El cònsol espanyol Antoni Prats deixarà el càrrec a l'ambaixada a Andorra després de quatre anys al Principat, a finals de juliol, per convertir-se en conseller d'assumptes culturals de la legació espanyola a Mèxic, segons es publica al Butlletí Oficial d'Espanya. El ministeri d'Afers Exteriors veí va decidir el nomenament el 19 d'abril passat. El seu substitut serà Jorge de Orueta que actualment ocupa la segona prefectura a l'ambaixada espanyola a Xile.En declaracions de l'actual cònsol Antoni Prats al Diari, els motius del canvi són deguts al protocol. "He arribat al màxim permès a Andorra, que són 4 anys i és un canvi obligatori. En tots els destins que tenim al món hi ha un mínim i un màxim d'estada, aquí és de 3 a 4 anys i quan arribes al màxim el teu càrrec surt a concurs obligatòriament, no hi ha opció de continuar més temps". Prats diu que el canvi no es farà efectiu fins a finals de juliol, però encara no hi ha una data exacta. La valoració que fa d'aquests anys al Principat és "molt positiva, estic molt content amb Andorra, m'he sentit molt acollit i la col·laboració amb els diferents departaments de Govern ha estat molt cordial i propera, hem resolt moltes coses amb molta facilitat". Ara Antoni Prats, afronta el seu trasllat cap a Mèxic també amb alegria "Si fas aquesta feina és que t'agrada canviar i conèixer món, mai he estat a Mèxic i és un canvi radical, però també tinc ganes d'emprendre'l".