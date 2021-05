Actualitzada 25/05/2021 a les 18:49

El Congrés dels Diputats espanyols ha votat avui en contra de la proposta d'Unides Podem per considerar Andorra com un paradís fiscals. Els parlamentaris veïns han rebutjat les esmenes del soci de govern de Pedro Sánchez que havien estat impulsades en el marc de la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que ha estat aprovada avui. El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, va defensar al febrer que s'havia de canviar la normativa perquè el canvi de residència no suposi deixar de pagar l'IRPF almenys per un període inicial de cinc anys. La proposta va sorgir arran de la polèmica per la sortida de youtubers d'Espanya per instal·lar-se a Andorra i poden beneficiar-se d'una fiscalitat més reduïda.L'esmenes per incloure el Principat en la llista de paradisos fiscals era una de les quatre que va presentar Esquerra Republicana amb el suport d'Unides Podem i han rebut el vot en contra del PSOE, el PP i Vox. Les propostes eren incrementar la plantilla de l'Agència Tributària, crear dins de l'entitat un cos superior de tècnics d'hisenda per millorar l'eficàcia contra el frau, alleugerir els criteris per entrar en la llista de morosos que publica l'hisenda espanyola i finalment que Andorra tingui consideració de paradís fiscal. El partit de Pablo Echenique havia anunciat que volia fer aquests canvis en la nova llei antifrau però finalment no va presentar esmenes ni va donar suport a les que van plantejar els socialistes, dels quals són socis de govern, com a signe de protesta perquè Hisenda havia descartat avaluar les aportacions que havien fet des d'Unides Podem.La nova llei espanyola ha tirat endavant sense incloure l'increment de l'impost de matriculació que l'executiu espanyol havia previst per a aquest any.