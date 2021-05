Demanen apartar el fiscal general de la vista oral de BPA

Actualitzada 25/05/2021 a les 20:14

L'advocat Antoni Riestra, defensor de dos processats en el judici per la causa primera de BPA, ha presentat avui un escrit al Consell Superior de la Justícia (CSJ) en què demana que s'aparti el fiscal general, Alfons Alberca, de la vista oral que comença dilluns. El lletrat, que va ser processat a instàncies d'Alberca per la fotografia que va realitzar als germans Pere, Oleguer i Jordi Pujol fill a la Batlia i que ha estat absolt recentment del delicte de vulneració de la intimitat, considera que el fiscal general té una enemistat manifesta contra la seva persona. També denuncia persecució per part del màxim representant del ministeri públic, en haver-lo portat davant dels tribunals pel cas de la fotografia als Pujol. Per tot això, creu que el fiscal general no actuarà amb parcialitat a la vista oral fet perjudicarà els seus clients.Riestra assegura que el fet de presentar ara la demanda d'apartar Alberca del judici no és una maniobra per dilatar la celebració de la vista oral del cas Gao Ping.