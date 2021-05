Els stoplab generen a la Creu Roja 156.000 euros

Actualitzada 24/05/2021 a les 10:29

LA BOTIGA SOLIDÀRIA ATÉN 316 PERSONES

La Botiga Solidària de la Creu Roja atén actualment un total de 316 persones. Malgrat que la majoria d’usuaris siguin residents, el director de la Creu Roja, va comentar que encara queden un bon nombre de temporers que es beneficien del servei de l’entitat solidària. “En un moment en què la temporada d’hivern ja ha passat i el nombre de treballadors del sector és molt inferior, ens toca centrar-nos a ajudar els usuaris a poder sortir d’aquesta situació de necessitat”, va indicar. Així doncs, va manifestar que a banda d’oferir a qui ho necessita aliments i productes bàsics, el servei també els ajuda a buscar feina, escriure currículums “i tot allò que pugui estar a les nostres mans per ajudar i donar suport a aquestes persones”. “La gent no vol quedar-se al servei per sempre, volen fer la seva vida i recuperar-se, i aquesta és una de les nostres missions”, va posar en relleu. Fernández també va recordar que molts sectors de treball comencen a recuperar la seva activitat.

La gestió dels stoplab per part de la Creu Roja els va generar el 2020 un total de 156.578 euros, un 10,31% del pressupost de l’entitat solidària. Així figura en la memòria de l’ONG de l’any passat, en el qual els ingressos van ser 1.518.706 euros, una xifra un 29,3% superior de la del 2019, on es van facturar 1.174.416 euros. El director de la Creu Roja, Jordi Fernández, va explicar que l’increment dels ingressos de l’entitat es deu, en gran part, a la gestió dels cribratges que ha anat realitzant en els darrers catorze mesos, i l’augment de les donacions. “Paral·lelament a les ajudes als comptes solidaris de Govern, durant la pandèmia vam detectar un auge de les col·laboracions”, va dir.La xifra de donacions s’ha accentuat quasi un 9% respecte a l’any anterior i se situa en un 21,53% del total, que suposa 326.977 euros. “Som transparents i la gent veu com els seus diners es destinen a una bona causa i no es queden al calaix”, va matisar.En aquesta línia va destacar que bona part del pressupost prové de les col·laboracions que duen a terme els socis, que generen 285.061 euros, un 18,77% de la facturació total. “Aquest creixement també es deu al fet que Afers Socials i Salut i Protecció Civil hagin comptat amb nosaltres tot aquest temps, això ens ha fet donar més bona imatge i més prestigi a l’entitat”, va apuntar. I va destacar que actualment l’ONG té uns 3.650 socis.Quant a la resta dels ingressos de la Creu Roja, Fernández va puntualitzar que la prestació de serveis de transport va baixar el 2020 a causa del virus, ja que durant el confinament “tan sols podíem portar les persones necessàries i d’urgència”. Pel que fa a les prestacions de serveis assistencials, va apuntar que es va augmentar perquè la necessitat de la teleassistència durant la Covid “era més gran”.El director de l’entitat va posar en relleu que tot i que els ingressos generats per la gestió dels stoplab i els cribratges de grups de població sigui la que “aparentment” tingui menys pes en el total, “és la que incrementa el pressupost en gran manera”.“Que el Govern ens confiés a nosaltres el fet de dur a terme tota aquesta part tècnica i pràctica, ens ha donat una gran oportunitat i ens ha ajudat a fer créixer la visibilitat i els socis”, va indicar. Tanmateix, va exposar que en la gestió de la pandèmia també hi havia un factor de risc, ja que “nosaltres ho hem donat tot, però podríem no haver estat a l’altura i no oferir tot aquest suport que donem”.Fernández, va manifestar que des de l’ONG estan molt satisfets amb el pressupost actual, però va rellevar que les xifres assolides el 2020 “són transitòries, són fruit de la pandèmia”. “Assolir aquest pressupost i augmentar el nombre de socis és un orgull, ja que ens permet tenir una estructura més sòlida per garantir tots els serveis”, va asseverar. I va posar de manifest que de cara a la facturació del 2021, els ingressos provinents dels stoplab “disminuiran” perquè “la incidència del virus va davallant i la campanya de vacunació evoluciona a bon ritme”.El director de la Creu Roja va comentar que encara que l’entitat hagi assolit un major nombre d’ingressos, el gruix de despesa que ha comportat la gestió de la pandèmia i dels serveis “és superior”. “A vegades utilitzen fons propis de l’ONG, de la reserva, com per exemple per a la realització del Centre de Dia nacional, els diners del projecte han sortit de fons propis”, va detallar.