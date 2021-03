Vives realça la terra d'acollida que ha estat Andorra

Els Coprínceps van oferir a la nit un sopar de cortesia als reis d’Espanya en què es va restringir molt l’assistència a causa de la pandèmia. Abans de l’àpat –al mateix hotel on es van allotjar Felip i Letícia– el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va oferir unes paraules per exposar els anhels d’aquest “miracle històric que és Andorra” i que aspira a tenir una relació privilegiada amb Europa.



Vives es va dirigir al rei per demanar la “comprensió” espanyola a l’esforç d’obertura a l’exterior que està fent Andorra “sense renunciar a la identitat” forjada per anys “d’experiència històrica d’independència i llibertat”.



