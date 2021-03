Riberamunt serà el nou corredor turístic de la zona d'Ordino

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:24

“L’objectiu és potenciar el turisme cultural, de muntanya i de neu a la parròquia”, va destacar ahir el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés. I va explicar, davant d’una petició, el projecte imminent que hi haurà a Ordino, un nou corredor turístic a Riberamunt, que lligarà tots els pobles de la parròquia al voltant del camí Ral i la Valira del Nord.La petició l’havia dut a terme la consellera Sandra Tudó, de Movem Ordino, que havia demanat informació sobre l’adjudicació directa per al projecte de desenvolupament del pla de dinamització turística a la parròquia que, de fet, inclou aquest projecte i comporta una despesa d’11.500 euros. Segons Tudó, no s’havia informat prèviament, ni en comissió ni per altres vies, del que s’havia contractat ni què havia de fer l’empresa adjudicatària. Només s’havia trobat la resolució de despesa en els acords de la junta de govern, motiu pel qual la consellera va plantejar la pregunta al ple.El cònsol, Josep Àngel Mortés, va recordar que l’elaboració del pla s’havia fet públic des del primer moment i que l’adjudicació s’havia fet mitjançant la Llei de contractació pública. Pel que fa a l’empresa contractada, es tracta d’una de consultoria i d’acompanyament que durant el projecte ajudarà el comú a l’hora de desenvolupar els diferents plans d’acció i a la seva implementació. També va detallar que es van demanar tres pressupostos i es van acabar decidint per aquesta, ja que era una empresa que ja havia treballat prèviament amb el comú.