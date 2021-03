Reis al Principat

La primera visita oficial dels reis d’Espanya al Principat suscita devoció entre els partidaris de la monarquia i curiositat entre ciutadans poc avesats a aquest tipus d’esdeveniments. Prop d’un centenar de persones van acostar-se ahir per saludar a Felip VI i Letícia.

Ja anava sent l’hora que vinguessin. Hem de començar a obrir-nos a l’exterior, que aquí som bastant tancats”, diu la Sílvia Sánchez, resident espanyola al Principat des de fa més de 18 anys. La devoció per la monarquia ve heretada de la tradició militar de la seva família i explica que al rei d’Espanya ja va tenir ocasió de saludar-lo en persona a Santiago de Compostel·la quan Felip VI tenia 20 anys. Enguany, però, haurà d’observar-lo fugaçment a l’Estadi Comunal des de les escales que hi ha situades a l’altra banda del riu Valira, on dins de les seves aigües