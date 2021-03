La policia engega demà controls de drogues i alcohol per Setmana Santa

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:20

El cos de policia començarà una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a partir de demà fins a l’11 d’abril del 2021, el període de Setmana Santa.Es preveuen diferents controls que seguiran la línia de campa­nyes temàtiques que s’han encaminat a la disminució dels sinistres a la carretera i amb l’objectiu de disminuir els accidents i sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir sota aquests efectes.Segons el cos, aquesta campanya respon a la responsabilitat d’ordenar controls preventius d’alcoholèmia que preveu el Codi de Circulació. Aquests controls tindran lloc des de les 7 hores de demà i fins a les 19 hores del dia 11 d’abril.En un comunicat, la policia va informar que tal com preveu el Codi de Circulació, la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre de 0,2 g/l de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Pel que fa a la responsabilitat penal, es recorda que el vigent Codi Penal fixa les taxes d’alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals.