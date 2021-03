L'economista Joan Maria Nin serà el nou president de MoraBanc

Té una àmplia trajectòria en el sector financer i ara és conseller de Société Générale

Joan Maria Nin serà nomenat president de MoraBanc en substitució de Pedro González Grau, que ocupa el càrrec des del maig del 2018. Nin no tindrà competències executives, que passaran al director general de l’entitat, Lluís Alsina, i la transició entre el nou president i el sortint es farà fins a l’octubre.



El nomenament de Joan Maria Nin ha de passar per la junta d’accionistes de MoraBanc que se celebrarà en un mes i prèviament el nou president del grup bancari ha de rebre el vistiplau de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), com a reguladora del sistema financer.



Nin és un economista amb