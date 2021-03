Vendrell diu que la voluntat és donar servei a la perifèria per reduir l’ús del vehicle particular

El comú d’Escaldes-Engordany posarà en marxa a mitjan juny un servei de bus a demanda. En va informar ahir en roda de premsa la consellera de Medi Ambient de la corporació, Cèlia Vendrell, qui va posar en relleu que la voluntat és donar servei als residents de la perifèria de la parròquia per reduir els desplaçaments en vehicles particulars i, consegüentment, disminuir les emissions de diòxid de carboni que desprenen. “La implantació del servei ha de suposar un canvi en el model de mobilitat dels ciutadans”, va afirmar.

Vendrell va explicar que el bus només circularà quan hi hagi demanda per