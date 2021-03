Els Reis d'Espanya visiten el María Moliner

Actualitzada 26/03/2021 a les 10:28

Els alumnes del Col·legi María Moliner de la Margineda esperen amb il·lusió l'arribada dels monarques espanyols per visitar el centre. Felip VI i Letizia inicien la segona jornada d'estada al Principat amb un recorregut per les instal·lacions de l'institut per conèixer el funcionament de un dels centres educatius espanyols que hi ha a Andorra.Aurelio Corral, director del col·legi, ha dit que el que esperen de la visita dels Reis és que coneguin com funciona el sistema espanyol a Andorra i les connexions que tenen amb el ministeri d'educació andorrà. També ha volgut recalcar que no s'ha obligat cap alumne a estar present durant la visita i que no hi seran tots. "Hem anat passant per totes les aules explicant en què consistia aquesta visita i tots els alumnes aquí presents, tant de l'ESO com del batxillerat són voluntaris, no s'ha obligat a ningú a sortir al pati. Els d'infantil han fet uns treballs que ara oferiran a Ses Majestats a la biblioteca". El director ha especificat que ensenyaran alguna classe als Reis on s'estigui duent a terme una activitat i després tindran una reunió de treball amb els directors de les escoles amb el sistema educatiu espanyol que hi ha al país.