El sector immobiliari troba insuficient l'oferta de lloguer

“El mercat de lloguer actual és reduït i insuficient”, va comentar Jordi Galobardas, president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). “El sector públic hauria de donar suport al privat, ja que si no al promotor els números no li surten per promoure habitatge assequible perquè l’estructura de costos és molt elevada”, va afegir.

Aquest va ser un dels comentaris que es van sentir ahir durant el webinari Sector immobiliari en temps de Covid: situació i perspectives, impulsat per l’Empresa Familiar Andorrana. Els participants, Alberto Valls, soci de Financial Advisory i soci responsable de Real Estate a Deloitte Espanya,