El repunt arriba als 462 casos actius i els ingressats, a 21

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:14

La notificació diària de contagis segueix situant-se prop del mig centenar de nous casos, posant de manifest un repunt que ja situa els casos actius en 462, quan a inici de mes s’havia aconseguit estar per sota dels 300.Tanmateix, ahir es van registrar tres nous ingressos a l’hospital tot i que la situació a la unitat de cures intensives es manté idèntica amb nou persones que necessiten ventilació mecànica. Dotze persones més estan a la planta Covid del centre.El ministeri de Salut va notificar 49 nous contagis de SARS-CoV-2, que han fet pujar novament els casos actius en una vintena, passant dels 442 de dimecres a 462. Així, els casos totals des de l’inici de la pandèmia augmenten a 11.687, mentre que les altes totals se situen en la xifra rodona d’11.111. Les defuncions es mantenen en 114 després de la darrera d’un padrí de 79 anys.Quant a la incidència a les escoles, 25 aules estan sota vigilància activa, de les quals vuit estan aïllades totalment i disset de manera parcial. A més, 41 classes estan en vigilància passiva. Les aïllades totalment han baixat en una (dimecres eren nou) mentre que les que sols tenen una part dels escolars confinats han pujat en tres (dimecres eren disset).L’escola andorrana de primera ensenyança d’Andorra la Vella ha estat un dels nous focus d’aquest repunt de contagis que preocupa especialment el ministeri de Salut per la translació que estan tenint a l’hospital, amb casos més greus, entre els quals un jove de 23 anys sense patologies prèvies. El fet que la variant britànica ja sigui majoritària podria estar darrere de la situació epidemiològica, atès que és més agressiva que no pas la de Wuhan, que fins ara havia estat la preponderant.D’altra banda, el procés de vacunació va continuar ahir amb l’administració de 122 vacunes, que situen la xifra total de vaccins administrats en 9.526, dels quals més de 8.000 corresponen a la primera dosi.