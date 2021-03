El coronavirus deixa una caiguda del PIB del 12% el 2020

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:09

La pandèmia del coronavirus va provocar una caiguda del PIB del 12% el 2020 en comparació amb l’exercici anterior. Així es desprèn de la nota que va fer pública ahir el departament d’Estadística del Govern, en la qual es xifra el PIB de l’any passat en 2.354,7 milions d’euros, mentre que el 2019 es va arribar als 2.674,5 milions. Per sectors, el de serveis va ser el més afectat amb una davallada del 9,5%. Aquesta disminució es deu a les restriccions de mobilitat imposades pels països veïns, que han impedit l’arribada de turistes i visitants al Principat arran de la irrupció de la pandèmia del coronavirus.El subsector del comerç, l’hostaleria, el transport, la informació i les comunicacions va patir una caiguda del 16,5%, mentre que el financer, l’immobiliari i el de les activitats professionals i tècniques va disminuir un 7,5% respecte als resultats del 2019. Tanmateix, el subsector de les administracions públiques, l’educació, la sanitat i els serveis socials i personals va ser el que va patir una caiguda menys forta, amb un 2,6%. Aquests tres subsectors que componen el sector serveis van trencar la dinàmica positiva dels darrers anys.D’altra banda, l’estimació avançada del PIB nominal (euros corrents) del 2020, una vegada anul·lat l’efecte de la variació de preus (deflactor), va suposar una disminució de l’11% respecte al 2019, passant dels 2.818,4 milions d’euros als 2.507,7. Amb aquestes dues magnituds, el PIB nominal per capita es va situar en 32.144 euros l’exercici anterior, una xifra que representa un 11,6% menys en comparació amb el 2019, dada que té en compte el creixement estimat de la població, que se situa en un 0,6%. Finalment, el PIB real per capita del 2020 va baixar un 12,5% amb relació al 2019, situant-se en 30.183 euros.Pel que fa a les variacions reals en comparació amb les dels països veïns, l’economia andorrana s’assimila a la taxa de variació de l’economia espanyola, amb una caiguda de l’11% el 2020. Aquesta se situa per sota del creixement del PIB de la zona euro d’un -6,4% i de l’economia francesa, amb una davallada del 8,2%.