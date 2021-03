Catalunya manté el tancament i no permetrà les visites familiars

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:18

La Generalitat prorroga les restriccions que manté vigents per frenar la pandèmia fins al 9 d’abril. I tampoc hi haurà excepció amb Andorra malgrat les declaracions de la consellera de Presidència en funcions catalana, Meritxell Budó, apuntant la possibilitat que es permetés la mobilitat per fer possibles les visites familiars, com ja va succeir per Nadal. Unes declaracions que van sorprendre el Govern, que va admetre no estar-ne al corrent. El Procicat finalment descarta aquesta opció i es mantindran les mesures actuals amb l’assimilació del Principat a la comarca de l’Alt Urgell. El secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol, va dir en una compareixença de premsa que les converses amb el Govern segueixen sent “molt constants i productives”, i que “aquest matí [per ahir] hem tingut una trobada del grup tècnic”, però que totes dues institucions “estaven d’acord que el més prudent era ajornar-ho”.Ramentol va justificar no relaxar cap de les mesures perquè les dades epidemiològiques de Catalunya demostren que s’ha acabat l’estancament i que està havent-hi una pujada d’alguns dels indicadors, a més de detectar dues alarmes. Una és que han augmentat les dades de mobilitat al nivell de l’estiu del 2020, i l’altra és la dificultat perquè baixin els pacients ingressats a les UCI de Catalunya.Ramentol va afegir, a més, que s’estàconstatant que “iniciem un tímid creixement del nombre de contagis per dia”. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón, va afegir que la previsió és que els indicadors epidemiològics seguiran a l’alça els propers dies, amb una taxa de reproducció que estarà prop de l’1. Amb relació a les UCI, els ingressats “no acaben de baixar” amb l’alerta que els pacients s’hi estan més dies de mitjana (dos dies i mig més que en la primera i la segona onada) i que l’edat mitjana és de 65 anys.Pel que fa a l’increment de mobilitat, les autoritats catalanes adverteixen que el problema no són els desplaçaments, sinó la interacció social entre diferents bombolles de convivència. De fet, el govern català permet als seus residents moure’s per tot el territori però amb la restricció de fer-ho només amb la bombolla de convivència. Per això, es va tornar a fer una crida a la prudència a les portes de l’inici de les vacances de Pasqua, per evitar el descontrol de la situació epidemiològica.Europa segueix treballant en el certificat que ha de permetre recuperar la mobilitat i els viatges amb una relativa normalitat a partir d’aquest estiu. Ahir el ple de l’eurocambra va aprovar tramitar-lo per la via d’urgència per tal que es pugui posar en marxa aquest estiu. El model de passaport s’ha de negociar en paral·lel amb els estats membres. L’andorrà serà reconegut si és homologable a les condicions que marquin des d’Europa.