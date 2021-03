Caldea oferirà una mascareta aquàtica d'ús obligatori al termolúdic

Actualitzada 26/03/2021 a les 07:28

Caldea va anunciar ahir a través d’un comunicat que per garantir la màxima seguretat a totes les instal·lacions, apostarà per l’ús de la mascareta aquàtica. Entre les altres mesures de seguretat establertes per contenir la propagació de la Covid-19, l’spa termal ha decidit que la seva utilització ha de ser obligatòria per a majors d’11 anys a l’interior de les instal·lacions i s’entregarà gratuïtament als clients. Caldea també va notificar que reobre el termolúdic i Orígens per Setmana Santa, per tal de poder garantir una major capacitat per tancar la temporada d’hivern. Així, entre demà i el 17 d’abril estaran obertes aquestes dues instal·lacions i per contra, Inúu estarà tancat. En els pròxims dies, el termolúdic activarà els mecanismes que estaven inactius per dotar els spa de tota la qualitat. L’horari d’obertura durant la Setmana Santa serà de 10 a 22 hores excepte els dissabtes i de l’1 al 4 d’abril, que serà de les 10 a les 23 hores.