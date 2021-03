Augmenta un 26 per cent el tràfic de dades per internet respecte al febrer del 2020

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:19

El tràfic per internet durant el mes de febrer passat va ser de 8,6 milions de gigues, que suposa un increment del 26,6 per cent respecte al mateix mes de l’any passat, quan va haver-hi un consum de 6,8 milions de gigues segons les dades d’Estadística.Pel que fa al context mundial, el tràfic internacional al febrer va ser de 5,56 milions de gigues (36,4 per cent més que l’any passat) mentre que el nacional va ser de tres milions (amb un augment del 12,1 per cent). La pujada més destacada ha estat en el tràfic per internet mòbil amb un 51 per cent, ja que durant el mes de febrer del 2020 va haver-hi un consum de 77.991 gigues i el mes passat va ser de 117.794 gigues.Pel que fa als dos primers mesos del 2021, l’augment respecte a l’any anterior ha estat del 31,4 per cent, amb 18,1 milions de gigues, mentre que durant el gener i el febrer del 2020 es van consumir 13,8 milions de gigues.