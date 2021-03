Pere López es reuneix amb Arancha González Laya

Actualitzada 25/03/2021 a les 18:51

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, s’ha reunit aquesta tarda amb la ministra d’Afers Exteriors espanyola, Arancha González Laya, que es troba al Principat acompanyant als reis d’Espanya. Segons un comunicat del PS, la trobada ha servit per exposar temes d’interès comú entre ambdós partits polítics i per seguir enfortint les relacions internacionals que mantenen el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) i el Partit Socialdemòcrata (PS).López també ha estat present aquest matí en l’acte de rebuda als monarques espanyols i a la ministra d’Afers Exteriors, que s’ha celebrat a la plaça del Consell General.Segons un comunicat del Partit Socialdemòcrata, un grup d’advocats s’ha reunit aquest matí amb els consellers generals del partit Quim Miró i Judith Salazar per exposar-los la seva preocupació pel que fa a la manca d’independència per part de la fiscalia. La trobada es produeix després de les declaracions que els socialdemòcrates van fer la setmana passada per donar a conèixer que el ministeri fiscal considera que el suport dels consellers generals Susanna Vela i Carles Sánchez al recurs presentat per Terceravia en contra de la Llei de modificació de la Llei qualificada de seguretat pública i a la Llei general de Sanitat no és vàlid perquè el grup parlamentari socialdemòcrata havia votat a favor d’aquesta anteriorment, tot i que el Tribunal Constitucional el va admetre a tràmit el passat 17 de febrer.El partit argumenta, que els advocats els han manifestat que aquesta manera de fer de la fiscalia, s’ha demostrat en altres ocasions i que és un fet que està alterant el bon funcionament de la justícia. Els consellers socialdemòcrates diuen haver acordat fer seguiment del contingut exposat a la reunió.