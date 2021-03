Més casos i més greus per la soca britànica

Actualitzada 25/03/2021 a les 05:45

PETIT BROT AL CENTRE ESPORTIU LAUREDIÀ

El centre esportiu de Sant Julià de Lòria va registrar ahir tres positius per Covid-19 en un petit brot a les instal·lacions, que romanen obertes amb el normal desenvolupament de les activitats. Entre els tres positius hi ha dos administratius i un monitor de piscina, mentre que la resta del personal ha donat negatiu al cribratge efectuat. D’altra banda, el ministre de Salut va declarar que el brot de l’escola andorrana de primera ensenyança d’Andorra la Vella ja suma un total de 35 infectats. Hi ha dues aules en vigilància activa total i dues aules en vigilància activa parcial.

“Estem lluny del col·lapse però és cert que hi ha tensió”, va afirmar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, visiblement preocupat per la creixent pressió hospitalària a les portes de Setmana Santa. En aquests moments, hi ha un total de divuit persones ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, de les quals nou, és a dir, el 50%, es troben a l’UCI sota l’assistència de la ventilació mecànica. “Quant a la casuística no té res a veure amb la segona o la tercera onada. Hi ha més pacients que requereixen uns mitjans de tractament més potents”, va afirmar el titular de Salut.Entre els pacients que romanen a la sala més crítica de l’hospital destaca un jove de 23 anys “en situació d’afectació molt greu i sense patologies prèvies”. “Això ens ha de fer reflexionar perquè pensem que només afecta les persones grans, però sàpiguen que hi ha una casuística molt petita en què hi ha persones joves”, va pronunciar Benazet. A més, també hi ha una persona de 61 anys i la resta són majors de 70 que no havien passat la malaltia i que encara no havien rebut la vacuna, amb l’excepció d’una que va rebre una dosi quan es trobava en període d’incubació del virus. “L’ingrés hospitalari es produeix a la segona o tercera setmana, mentre que l’entrada a l’UCI es produeix a la quarta o cinquena setmana”, va explicar el ministre per contextualitzar el recorregut de la malaltia.Juntament amb les interaccions socials, Benazet va atribuir aquest repunt de casos a l’increment de la variant britànica, que almenys té una presència del 60% sobre les noves infeccions, segons es desprèn de les anàlisis efectuades a les aigües residuals del país.“El virus està fent variacions genètiques. Amb les variants de Wuhan no s’infectava tota la família i amb la britànica sí. Té un comportament més agressiu”, va exposar el ministre. En paral·lel, des del ministeri de Salut s’estan efectuant estudis genòmics per tractar d’esbrinar si també hi ha cap relació en els brots d’Arinsal i Grandvalira, que ara definitivament ja semblen estabilitzats amb 70 i 49 casos, respectivament.De totes maneres, Benazet va insistir en l’autoresponsabilitat de la ciutadania per frenar la propagació de la Covid-19. “Podem tristament restringir llibertats, però si els ciutadans no ho apliquen en les seves relacions socials llavors ens podem trobar que la transmissió del virus es descontrola”, va sentenciar. En aquest sentit, va defensar el compliment de les mesures sanitàries per part dels bars i els establiments de restauració, raó per la qual va comentar que, a hores d’ara, “no preveiem aplicar cap nova mesura restrictiva”. De fet, va comentar que ahir al consell de ministres es van ultimar els protocols per reobrir la setmana vinent les cases pairals. Així mateix, el Govern va aprovar la pròrroga de la capacitat de decretar mesures restrictives per la Covid-19, emparades en la Llei general de Sanitat i la Llei de seguretat pública, amb un període de dos mesos, ja que vencia el 14 d’abril.Pel que fa a l’actualització sanitària, durant la jornada d’ahir es va haver de lamentar una nova mort. La víctima, de 79 anys, va traspassar a l’UCI i es converteix en la defunció 114 des de l’esclat de la pandèmia. Pel que fa a la xifra de positius, ahir es van diagnosticar 47 nous casos, que eleven l’afectació total de la pandèmia a 11.638 casos. A banda, hi ha 442 malalts actius i la xifra de persones que ja han superat la malaltia s’eleva a 11.082 recuperats. Respecte a la incidència escolar, hi ha nou aules en vigilància activa total i 14 activa parcial. Sobre les vacunes, ja hi ha un total de 9.404 dosis administrades, de les quals 8.134 corresponen a la primera injecció. Al registre poblacional hi ha 31.941 persones inscrites i Benazet va mostrar la seva satisfacció per l’adhesió, que s’ha alentit durant els darrers dies.