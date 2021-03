La trobada d'empresaris de la Cimera aplegarà 400 participants

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:35

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) preveu que la XIII edició de les Trobades Empresarials Iberoamericanes, que tindrà lloc el 19 i 20 d’abril en el marc de la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, reunirà 400 empresaris dels països amb representació política a l’acte (Andorra, Espanya, Guatemala, Portugal i la República Dominicana) al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.La innovació, la sostenibilitat corporativa en temps de pandèmia, la connectivitat i les infraestructures, la transformació digital i l’economia 4.0, el repte de la recuperació del turisme, la resolució de conflictes en l’àmbit empresarial i la igualtat de gènere seran els eixos temàtics de l’esdeveniment.La trobada tindrà un doble format, presencial i virtual. Iago Andreu, gerent de l’entitat organitzadora dels actes, la Confederació Empresarial Andorrana, va destacar en roda de premsa ahir al migdia que una part “important” dels 300.000 euros que costarà l’esdeveniment es dedicarà a la producció audiovisual. “Volem evitar el format de webinari. Per això hem contractat un equip de realització molt potent que ens permetrà convertir la part digital dels actes en un programa de televisió de dos dies de durada”, va apuntar Andreu. Aquests continguts estaran disponibles en directe i a la carta.Pel que fa a les mesures per prevenir contagis de Covid, el president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, va explicar que els assistents a l’espai on tindran lloc els actes, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella, hauran de portar una prova PCR o una TMR negativa feta fins a 72 hores abans de l’inici dels actes. A més, l’organització els farà tests d’antígens cada dia abans d’entrar al Centre de Congressos i vetllarà perquè tothom porti mascareta, es renti les mans amb gel hidroalcohòlic i respecti la distància de seguretat.