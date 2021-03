La pandèmia fomenta la mobilització a paísos com Andorra

Actualitzada 25/03/2021 a les 17:39

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat avui, un Webinar sobre el sector immobiliari en temps de coronavirus. El responsable de Real Estate a Deloitte Espanya, Alberto Valls ha explicat que estem davant d'una crisi conjuntural de demanda generada per la pandèmia, però que a diferència de la crisi del 2008 aquesta s'afronta amb fonaments sòlids que permetran una ràpida recuperació. Tot i això, Valls ha dit que considera indispensable que hi hagi una planificació institucional perquè sinó els Governs cauen en la improvisació i els resultats d'aquesta gairebé mai són satisfactoris.El senyor Eduard Mendiluce, conseller Delegat d'Anticipa Real Estate, ha dit que per incrementar l'oferta d'habitatges assequibles de lloguer el sector públic s'ha de coordinar amb el privat.Un altre dels participants, el president del Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardas, ha manifestat que el mercat de lloguer actual és reduït i insuficient i que hi ha una manca de col·laboració de l'Administració. Galobardas considera que la pandèmia ha creat una tendència de marxar de les grans ciutat per instal·lar-se en ciutats mitjanes i petites com seria el cas d'Andorra.