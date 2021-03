La cònsol major d'Encamp evita de posicionar-se sobre el projecte d'aeroport a Grau Roig

Actualitzada 25/03/2021 a les 20:27

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha evitat de posicionar-se sobre el projecte d'aeroport nacional a Grau Roig. Ho ha fet arran d'una pregunta del PS sobre la qüestió en el Consell de Comú, que ha tingut lloc avui a la tarda. ''No disposem de la informació necessària per manifestar-nos a favor o en contra del projecte'', ha afirmat Mas. Per la seva banda, el conseller del PS+Independents David Ríos ha afirmat que el projecte tindrà un impacte ''enorme'' en la parròquia i ha demanat a la Junta de Govern que no hipotequi els encampadans. ''El Comú el que ha de dir és que el projecte no convé a Encamp'', ha etzibat.D'altra banda, el Consell ha aprovat la liquidació dels comptes d'Encamp del 2020 amb els vots a favor de la majoria i la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, i l'abstenció dels consellers del PS+Independents, David Ríos i Enric Riba. Els comptes consignen un dèficit de 3.197.265 euros, una xifra que Ríos ha qualificat ''d'important'', més encara tenint en compte que la Junta de Govern ''no ha executat totes les inversions previstes''. La cònsol major, per la seva part, ha defensat la frenada en les inversions amb l'argument que ''hi ha hagut menys ingressos'' arran de la crisi de la Covid.