L'Estat ha d'indemnitzar dos ciutadans perjudicats per un retard judicial

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:12

El Tribunal Constitucional ha reconegut la vulneració del dret a tenir un judici d’una durada raonable a dos ciutadans que van interposar sengles recursos d’empara. Un dels casos afecta una dona que es va querellar contra l’exparella l’any 2015 per l’impagament de la manutenció de la filla comuna. Cinc anys després no s’havia fet cap instrucció a la Batllia motiu pel qual la demandant va acudir al TC. El Constitucional resol que no hi ha motiu per a la dilació i que la demandant té dret a ser indemnitzada pels perjudicis soferts. El segon cas és per una causa de blanqueig. Es van obrir diligències prèvies contra diferents persones, entre les quals el demandant, però el juliol del 2017 la Fiscalia va concloure que no hi havien indicis per acusar-lo. Al recurs al TC l’home al·lega que després de l’obertura de l’expedient havien passat nou anys i que la causa seguia oberta, i el Constitucional resol que té dret a ser indemnitzat.