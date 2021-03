L'ANC Andorra està "dolguda i decebuda" per la visita de Felip VI

Actualitzada 25/03/2021 a les 09:29

L'Assemblea Nacional Catalana d'Andorra (ANC) ha realitzat un manifest en què lamenta la rebuda per part del Govern als reis d'Espanya. En l'escrit, es critica la figura del monarca i explica que Catalunya està economicament molt malmesa per culpa de la Covid, però també "per les polítiques de desinversió i destrucció de l'economia catalana", les quals "estan capitanejades per Felip VI". En aquest sentit, en el manifest es recorda que "Catalunya i Andorra sempre han tingut uns lligams econòmics, socials, culturals, lingüístics i també sentimentals" i per aquest motiu "estem dolguts i decebuts per certes declaracions i per la visita de Felip VI i tots els honors que li dediquen i no mereix".