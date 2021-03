Joan Maria Nin serà el nou president de MoraBanc

Actualitzada 25/03/2021 a les 11:47

Joan Maria Nin serà nomenat nou president de MoraBanc en substitució de Pedro González Grau que ocupa el càrrec des del maig del 2018. Nin no tindrà competències executives, que passaran al director general de l'entitat, Lluís Alsina, i la transició entre el nou president i el sortint es farà fins a l'octubre.El nomenament de Joan Maria Nin ha de passar per la junta d'accionistes de MoraBanc que es celebrarà en un mes i prèviament el nou president del grup bancari ha de rebre el vistiplau de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), com a regulador del sistema financer.Nin és un economista amb una llarga trajectòria professional que ha estat executiu del Banco Hispano Americano, Banco Sabadell, la Caixa i actualment a Société Générale. El nou president de MoraBanc, a falta dels últims detalls, serà el segon que ocupa el càrrec i no forma part de la família Mora després del nomenament de Pedro González que desenvolupava funcions executives, especialment enfocat a la divisió exterior del banc.MoraBanc va presentar la setmana passada els resultats de l'exercici passat que van tancar amb 30,1 milions de beneficis, cinc més que al 2019. L'entitat va experimentar un creixement dels recursos dels clients del 6,5% amb més de 8.000 milions en els diferents mercats de negoci del grup bancari.Joan Maria Nin va néixer a Barcelona el 1953 i és economista-advocat per la Universitat de Deusto i té un màster em dret per la London School of Economics and Political Science. El nou executiu va ser nomenat al 2016 membre del consell d'administració de Société Générale on forma part a més del comitè de riscs, del comitè de remuneracions entre d'altres funcions. El 2018 es va convertir en president no executiu d'Habitat Inmobiliaria.