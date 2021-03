Govern amplia els ERTO fins al 30 d'abril al sector turístic

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:51

El Govern va aprovar ahir en consell de ministres la pròrroga automàtica de les suspensions temporals del contracte de treball (STCT) i les reduccions de la jornada laboral (RJL) autoritzades abans de l’1 d’abril fins al 30 del mateix mes. Ho va explicar durant la roda de premsa posterior al consell el ministre portaveu, Eric Jover, qui va manifestar que l’ampliació es produeix de forma automàtica perquè la legislació actual permet que l’executiu augmenti mes a mes la prestació si considera que no hi haurà una millora en l’activitat econòmica. També es mantenen les mateixes condicions que en el reglament anterior, la qual cosa suposa que aquelles empreses que podien tenir el cent per cent dels treballadors en ERTO, com les del sector turístic, ho podran continuar fent. El mes passat ja es va aprovar un allargament de la vigència d’aquests mecanismes, fixant-los fins al 31 de març.