Reunió de Felip VI amb Xavier Espot

El Rei d'Espanya, Felip VI, s'ha reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot, en el marc del viatge oficial que el cap d'estat espanyol està realitzant al Principat. El monarca ha tingut una trobada amb Espot al despatx oficial del cap de Govern, on ha signat el llibre oficial, i posteriorment s'està celebrant una trobada institucional entre les delegacions andorrana i espanyola a la Sala del Consell de Ministres.A més d'Espot, per part d'Andorra assisteixen a la trobada la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, o el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, mentre que per la part espanyola també ha assistit la ministra d'Afers Exteriors, Arancha González Laya, el Cap de la Casa de Sa Majestat el Rei, Jaime Alfonsín, o l'ambaixador d'Espanya a Andorra, Angel Ros.Al vespre els Reis d'Espanya tindran una trobada de cortesia amb el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el representant del Copríncep francès, Patrick Strozda, i posteriorment hi haurà els parlaments a càrrec del Copríncep episcopal i de Felip VI.