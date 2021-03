Actualitzada 25/03/2021 a les 22:29

El rei d'Espanya s'ha mostrat especialment honrat per ser el primer monarca espanyol que fa una visita oficial a Andorra, resultat d'una invitació de l'octubre del 2016, que ha remarcat que és un "país veí i germà" en el discurs en el sopar oficial ofert pels Coprínceps a Ses Majestats. Felip VI ha destacat que el futur hauria de ser "compartit pel que Espanya i Andorra han de treballar cada dia més unides" i ha insistit en els llaços que uneixen els dos països.El monarca espanyol, que ha parlat en català i en castellà, s'ha referit a la situació "de moments durs" que està provocant la pandèmia de la Covid-19 que ha incidit "no distingeix per la dimensió ni el volum de població" i ha mostrat la seva solidaritat i la de la reina Letizia amb els afectats i les famílies que han perdut ésser estimats. I ha manifestat la comprensió amb el Principat "perquè sofreix els efectes de la crisi global i com Espanya pateix perquè els nostres models econòmics tenen un eix en el turisme". Felip VI ha assenyalat que saben el que representa per a Andorra no tenir temporada d'esquí i ha insistit que és necessari continuar mantenint la col·laboració sanitària existent entre les dues bandes de la frontera des de fa un any per la pandèmia.El rei espanyol ha destacat els esforços de transformació que ha fet el Principat des del 1993 i que el viatge que estan fent "és la culminació d'un procés previ que s'ha concretat en una relació bilateral en tots els àmbits". Felip VI ha lloat que Andorra hagi estat terra d'acollida per a molts espanyols, especialment durant la guerra civil espanyola per a ciutadans de les dues parts en conflicte, i ha mostrat "la sincera gratitud en el seu nom i els meu". El monarca ha remarcat que la presència d'Espanya és sempre notable a les Valls i "ens enorgulleix per seguir enriquint els nostres llaços".Felip VI ha recordat que Espanya està acompanyant Andorra en les negociacions amb la UE i ha felicitat Andorra per la feina per a la Cimera Iberoamericana que acabarà amb la reunió de caps d'Estat i de Govern del mes que vé on tornarà al Principat. El rei d'Espanya ha comentat la importància del sistema educatiu entre ells l'espanyol per formar les generacions del futur i ha apostat per "transformar els problemes en oportunitats i evitar que primi la por i la incertesa".El sopar, celebrat al Park Hotel, ha estat precedit d'una salutació a les autoritats i representants de diferents estaments que han participat en l'acte, molt restringit per les mesures sanitàries de la pandèmia. El primer discurs de la celebració oficial l'ha pronunciat el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que ha destacat que ell i el Copríncep Macron "estem molt contents" per la visita dels monarques "i ens honora tenir-vos entre nosaltres". Vives ha recalcat les relacions "de bon veïnatge, d'amistat, de lleialtat i de cooperació" que existeixen entre els dos països i ha assegurat que a Andorra "ens convé tenir la comprensió i l'ajut de la gran nació que vostes majestats representeu perquè sigui exitós l'esforç d'obertura a l'exterior que Andorra està fent".