Escaldes activarà el servei de bus a demanda a mitjans de juny

Actualitzada 25/03/2021 a les 16:44

El comú d'Escaldes-Engordany iniciarà el servei de bus a demanda a mitjans de juny. Ho ha explicat aquesta tarda la consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, qui ha indicat que la voluntat de la corporació és donar servei als ciutadans de la perifèria de la parròquia que es volen desplaçar al centre i no disposen de transport públic. A través del projecte el comú també pretén que els escaldencs "deixin el cotxe a casa i no es redueixin les emissions de CO2". A més, han afirmat que el bus només circularà quan hi hagi demanda i el trajecte s'adaptarà a les peticions que arribin.



Al seu torn, la inspectora de Medi Ambient, Montse Sánchez, ha apuntat que el servei estarà exposat a una prova pilot durant els primers sis mesos de funcionament, la qual "servirà per veure l'evolució i adaptar-lo a les necessitats de la ciutadania". A més, ha assenyalat que la intenció és disposar de dos vehicles i tindrà servei els set dies de la setmana. La corporació ha destinat un pressupost de 350.000 euros al projecte.