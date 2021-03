La firma d’inversió nord-americana JC Flowers va adquirir l’entitat el 2016 i té la intenció de continuar al capdavant fins situar-la com a líder de la plaça en la gestió de patrimonis

Finances i esport. Nascut a Puerto Rico el 1952, Richard Carrión fa més de 40 anys que es dedica al sector bancari al més alt nivell i en fa 30 que és membre del Comitè Olímpic Internacional. Soci de JC Flowers (JCF), és el president, el segon, de Vall Banc des del 2017.



Què va atreure JCF d’un mercat financer tan petit com Andorra?

Nosaltres mirem oportunitats de negoci per tot el món, l’Amèrica, l’Àsia, Europa, i vam veure Andorra com una més.



És el que esperaven? Encara mantenen l’interès?

Sí, però per ser franc ha estat una mica més complicat del que esperàvem