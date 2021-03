EMAP preveu tancar el 2021 amb unes pèrdues de 6,5 milions d'euros

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:25

EMBELLIMENT DEL COMAPEDROSA

El comú també va aprovar l’adjudicació del concurs d’embelliment de l’entrada del parc natural del Comapedrosa. Les obres tindran un cost de 169.835 euros i un termini d’execució de 10 setmanes. Consistiran en el revestiment de tota la façana del dic d’Arinsal amb unes làmines de fusta, a sobre de les quals hi aniran unes grans lletres amb el nom de l’espai protegit. Aquesta és una de les inversions que es van ajornar el 2020 a causa de la pandèmia. També s’ha acordat el finançament del canvi de llums de la plaça de les Fontetes i algunes millores a l'edifici administratiu.

La pandèmia ha afectat greument el sector de l’esquí i les estacions se n’han ressentit. En aquest sentit, Vallnord-Pal Arinsal no ha estat cap excepció, ja que ha tancat el 2020 amb quatre milions de pèrdues i es preveu que es pugui arribar als 6,5 milions a final del 2021. Un xifra, però, que tal com va explicar ahir la cònsol major de la Massana, Olga Molné, depèn de molts factors, com ara l’evolució de la pandèmia. “Encara no sabem què passarà a l’estiu i al desembre”, va precisar durant la sessió ordinària de consell de comú.A més, durant la sessió d’ahir es va presentar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. La cònsol major, en aquest sentit, va explicar que l’objectiu era assolir un pressupost de prop del 80%. Tot i les correccions que es van haver d’aplicar “des de l’inici vam tenir clar que calia reestructurar el pressupost per ser molt prudents, ja que havíem de fer front a un context social i econòmic desconegut”. Per això, va considerar positiu el resultat pressupostari que, segons el comú, tanca amb una execució del 83% pel que fa al pressupost de despeses i un 94,8% pel que fa als ingressos.Pel que fa al resultat pressupostari, ha estat d’un superàvit de 2,1 milions d’euros, que segons el conseller de Finances, Jordi Areny, els ha permès augmentar la tresoreria a 900.000 euros i poder fer front al crèdit extraordinari que van aportar per assumir les necessitats de funcionament de l’estació. En aquest sentit, es va aprovar un crèdit extraordinari al gener per fer front a les seves necessitats de tresoreria.“Estic satisfeta amb aquesta liquidació de comptes perquè ha estat un any molt complicat marcat per la pandèmia, que ens ha obligat a reestructurar el pressupost”, va destacar la cònsol major, Olga Molné. Areny també va remarcar el capítol d’ingressos, situat en 17,5 milions d’euros, superior al pressupostat, i va afegir que això demostra que “la Massana continua sent una parròquia que molta gent tria per fixar-hi la seva residència”. Pel que fa a les despeses de 15,3 milions, Areny va afirmar que davant de la pandèmia han hagut de posposar algunes inversions.Tot i això, la cònsol major va recordar que la decisió de tancar la temporada d’esquí de Vallnord el 5 abril es mantindrà ferma amb el mateix preu de forfet. “Es farà així sempre que la pandèmia i l’índex de contagis ho permetin”, va recalcar. En aquest sentit, va recordar que l’acord forma part d’una estratègia que l’administració pública ja es va marcar durant el mes de febrer i es mantindrà fins al final. “El problema d’obrir les pistes aquest hivern no ha suposat tant una pèrdua de diners com el fet que se n’hagin deixat de guanyar”, va precisar Areny. En aquesta línia, el conseller va explicar que el fet d’obrir no suposa pèrdues milionàries, sinó que el problema es notarà a l’estiu, ja que normalment durant l’hivern es guanyen molts diners que després es destinen a aquesta època de l’any. Un fet que, per raons òbvies, no passarà aquest 2021.