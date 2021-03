Els dos joves de la baralla d'Encamp són a la presó

Els dos joves que va protagonitzar una baralla diumenge a la nit en uns baixos del carrer del Pedral d’Encamp es troben a la presó. Un hi va ingressar dimarts i l’altre ahir, i ambdós es troben al mòdul d’aïllament seguint el protocol establert per la Covid-19.



En la batussa entre dues parelles, un dels homes –de 19 anys– va fer servir una arma blanca amb la qual va fer ferides d’importància a l’altre jove –de 20 anys–, que presenta talls importants a la galta i al coll. El presumpte agressor està acusat de temptativa d’homicidi, tipificat com a delicte major.