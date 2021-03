El PS vol derogar la modificació de la Llei de patrimoni cultural

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:12

La consellera general del PS Susanna Vela va anunciar ahir en roda de premsa que el seu grup parlamentari vol introduir el delicte de tràfic il·lícit de béns culturals al Codi Penal a través d’una proposició de modificació de la Llei del patrimoni cultural. “Entenem que és important que es pugui ratificar el conveni del 1970 amb la Unesco per lluitar contra el tràfic il·lícit de béns culturals. No entenem com no ho ha fet l’administració”, va afirmar Vela. La dirigent socialdemòcrata va sostenir que tenen “sospites” de béns que han sortit del Principat “sense cap tipus de control”. “Hem de donar totes les garanties plenes que el comerç és legal i que s’acompanya dels certificats d’exportació necessaris”, va sentenciar.La proposta del PS s’emmarca en la voluntat de derogar la modificació de la Llei del patrimoni cultural del 2014, la qual consideren una “regressió” respecte al text originari que va ser aprovat el 2003. “És una llei que no s’hauria d’haver aprovat mai malgrat que va comptar amb els informes contraris dels experts culturals”, va expressar Vela. Amb el nou text parlamentari que ha entrat el PS a Sindicatura es pretén “restablir l’equilibri competencial perdut” del Govern en detriment dels comuns o garantir una major prevalença al patrimoni cultural, perquè “les polítiques urbanístiques no hipotequin la seva conservació”. Sobre aquest darrer aspecte, Vela va incidir en la importància de recuperar el radi de 100 metres, en lloc de 20 metres, sobre l’entorn cautelar per evitar enderrocaments com els dels dos edificis que s’han tirat a terra a la plaça major de Sant Julià de Lòria, les obres de la façana de Casa Cintet d’Andorra la Vella o els projectes entrats a Santa Eulàlia d’Encamp.