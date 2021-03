El PIB va caure un 12% el 2020

Actualitzada 25/03/2021 a les 10:35

El PIB real del 2020 va ser de 2.354,7 milions d'euros, xifra que suposa una caiguda del 12% en relació al 2019, en què es van arribar als 2.674,5 milions. Així ho especifica l'informe publicat avui pel departament d'Estadística, en el qual constaten l'impacte de la Covid-19. Per sector, el de serveis va baixar un 9,5%, sent aquest el més afectat degut a la limitació de la mobilitat per la pandèmia. A més, el subsector del comerç, l'hosteleria, el transport, la informació i les comunicacions va patir una caiguda del 16,5%, mentre que el financer, immobiliari i de les activitats professionals i tècniques va disminuir un 7,5%. Per la seva banda, el subsector de les administracions públiques, l'educació, la sanitat i els serveis socials i personals va ser el que va patir una caiguda menys forta, amb un -2,6%. Aquests tres subsectors que componen el sector de serveis van trencar la dinàmica positiva dels darrers anys.D'altra banda, l'estimació avançada del PIB nominal (euros corrents) del 2020, una vegada anul·lat l'efecte de la variació de preus (deflactor) va suposar una disminució de l'11% respecte al 2019, passant dels 2.818,4 milions d'euros als 2.507,7.Amb aquestes dues magnituds, el PIB nominal per càpita es va situar en 32.144 euros l'any al 2020, la qual cosa representa un 11,6% menys en relació al 2019, dada que té en compte el creixement estimat de la població del 0,6%. Finalment, el PIB real per càpita de l'any passat va baixar un 12,5% en relació al 2019, situant-se en 30.183 euros.