El Govern demana explicacions a la Generalitat sobre les visites familiars

Actualitzada 25/03/2021 a les 05:58

El Govern ha demanat explicacions a la Generalitat, a través de la taula conjunta de negociació, sobre la possibilitat d’aixecar restriccions per permetre la mobilitat entre ambdós territoris per fer visites familiars durant les vacances de Setmana Santa. Ho va afirmar ahir durant la roda de premsa posterior al consell de ministres el el titular de la cartera de Finances i portaveu de l’executiu, Eric Jover, qui va manifestar que “no tenim constància oficial d’aquest fet i per aquest motiu hem sol·licitat explicacions i precisions”.L’anunci de l’executiu es va produir l’endemà que la consellera de Presidència del govern català, Meritxell Budó, afirmés en roda de premsa que estan treballant amb el Govern per fer possible que els residents puguin travessar la frontera de la Farga de Moles i tenir mobilitat a Catalunya per tal de veure els seus familiars més propers. Budó va assenyalar dimarts que “en l’àmbit del Procicat d’aquesta setmana veurem de quina manera resolem la realitat en aquests espais, quan hi ha continuïtat i una convivència evidents a una banda i altra de la frontera”.Jover també va posar en relleu que les declaracions de consellera catalana són benvingudes, ja que tenen en compte la situació que està vivint al país el sector turístic des de l’inici de la crisi sanitària arran de les diferents restriccions imposades pels països veïns. “Qualsevol aixecament de les restriccions pels residents d’Andorra és benvingut”, va indicar. I va reiterar que “la possibilitat va en la línia de les demandes que fem, però malauradament a hores d’ara no tenim més precisions”.En aquest sentit, cal recordar que el Govern fa temps que insisteix en la taula de treball conjunta amb la Generalitat perquè es permeti la mobilitat bidireccional. En el marc de les darreres reunions que l’executiu ha mantingut amb el govern català, s’ha sol·licitat de manera reiterada que s’accepti la petició de circulació d’acord amb tres arguments. Així doncs, des de l’administració defensen la mobilitat bidireccional entre Catalunya i el Principat al·legant que la situació sanitària al país és bona i estable, les greus conseqüències que viu el sector econòmic per la manca de turistes i visitants, i la qüestió que s’ha de debatre en la pròxima reunió del Procicat, el fet que molts andorrans i residents tenen grans lligams familiars al territori veí del sud. Així doncs, la petició per part del Govern és que tant els andorrans puguin accedir a Catalunya com que els ciutadans de la comunitat autònoma catalana puguin visitar el Principat. Un escenari que acabaria amb l’agonia dels sectors hoteler i comercial, que des de l’inici de la pandèmia del coronavirus estan ofegats pel veto dels turistes al país.Cal destacar que la pilota en l’àmbit competencial s’ha anat passant les darreres setmanes d’unes mans a unes altres deixant la població davant d’una incertesa evident. De fet, divendres passat Espanya donava via lliure a viatjar per Catalunya, afirmant que la frontera hispanoandorrana es troba oberta, mentre que des de la Generalitat de Catalu­nya es vetava de forma explícita l’entrada de turistes catalans fins a final de Setmana Santa. Amb tot, fins que no es digui el contrari, els viatges d’andorrans i residents al territori veí del sud s’hauran de circumscriure als motius justificats existents des de l’inici de les restriccions.