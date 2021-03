El comú iniciarà la remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa aquest estiu

Actualitzada 25/03/2021 a les 20:40

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha informat durant el Consell de comú d'avui, sobre la remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa. Segons informa el comú en un comunicat, Mas ha afrimat que es tracta d'una de les inversions prioritàries per aquest mandat. Tot i això, Mas ha afegit que abans faran una reunió informativa a finals del mes d'abril, al Centre Esportiu del Pas de la Casa, per explicar als veïns, propietaris i comerciants els detalls del projecte, perquè puguin conèixer en primera persona la remodelació prevista, el calendari d'execució i es pugui fer una bona planificació per minimitzar les afectacions.El Comú disposa ja del projecte constructiu i ja s'ha iniciat la licitació de les obres; les empreses interessades tenen temps fins al 21 d'abril a les 10 h del matí per a la presentació de les ofertes per realitzar aquest projecte valorat en 1,7 milions d'euros aproximadament, que s'hauria d'iniciar cap a l'estiu.La cònsol major també ha destacat un altre acord pres en Junta de Govern que ha validat avui el Consell de Comú, es tracta de la campanya de foment de la compra de proximitat a través dels "Vals encampadans" on el Comú hi destinarà, en un inici, 30.000 euros, que podran anar-se ampliant en funció del context de pandèmia i del resultat de la iniciativa. Segons han informat, aquesta setmana s'obre el termini que s'allargarà fins al 30 d'abril, perquè les empreses i comerços de la parròquia s'hi puguin adherir. Els encampadans i encampadanes podran bescanviar el val de 15 euros que es distribuirà a cada unitat familiar censada a la parròquia a través dels "caps de casa".