Catalunya no permetrà visites familiars a Andorra

Actualitzada 25/03/2021 a les 13:02

Catalunya no permetrà les visites familiars a Andorra ja que ha decidit prorrogar les restriccions vigents fins el 9 d'abril. La consellera catalana de Presidència, Meritxell Budó, va assegurar dimarts que hi havia converses entre el Govern i l'Executiu català per tal de que els andorrans poguessin desplaçar-se per tota Catalunya per visitar les seves famílies, però el Procicat descartat aquesta opció, i es mantindran les mesures actuals amb l'assimilació del Principat amb la comarca de l'Alt Urgell. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha explicat que les converses amb el Govern segueixen sent "molt constants i productives" i que "aquest matí hem tingut una trobada del grup tècnic", però que totes dues institucions "estàven d'acord en què el més prudent era ajornar-ho".Ramentol ha justificat no relaxar cap de les mesures perquè les dades epidemiològiques de Catalunya demostren que s'ha acabat l'estancament i que està havent-hi una pujada d'alguns dels indicadors, a més de detectar dues alarmes. Una és que han augmentat les dades de mobilitat a nivell de l'estiu del 2020, i l'altra és la dificultat perquè baixin els pacients ingressats a les UCI de Catalunya.