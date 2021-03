Campanya de control de drogues i alcohol per Setmana Santa

Actualitzada 25/03/2021 a les 12:17

El Cos de Policia començarà una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a partir del pròxim 27 de març de 2021 i fins al 11 d’abril de 2021, el període de Setmana Santa.Es preveuen diferents controls que seguiran la línia de campanyes temàtiques que s'han encaminat a la disminució dels sinistres a la carretera i amb l'objectiu de disminuir els accidents i sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir sota aquests efectes.Segons el cos, aquesta campanya respon a la responsabilitat d’ordenar controls preventius d’alcoholèmia que preveu el Codi de Circulació. Aquests controls tindran lloc des de les 7 hores del dia 27/03/2021, i fins a les 19 hores del dia 11/04/2021.En un comunicat, Policia informa que tal com preveu el Codi de Circulació, la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre del 0,2 g/l de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Pel que respecta a la responsabilitat penal, es recorda que el vigent Codi Penal fixa les taxes d'alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals.