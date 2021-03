Andbank obté 29,5 milions d'euros de benefici, un 5% més que el 2019

El grup també eleva els actius gràcies a l’adquisició de Bank Degroof Petercam Spain

Andbank va tancar l’any passat amb un benefici de 29,5 milions d’euros, més d’un 5% més respecte de l’any anterior. La positiva evolució del negoci a les places on és present, l’obertura de noves oficines, així com la firma d’operacions corporatives ha fet que el banc incrementi el volum d’actius sota gestió un 11,4%, fins als 26.567 milions d’euros. Aquesta xifra inclou l’adquisició de Bank Degroof Petercam Spain, entitat de banca privada que el Grup Andbank va adquirir el mes de juny. D’aquesta manera, i en un any marcat per la pandèmia, el volum de negoci del grup va créixer

